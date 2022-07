Calciomercato Palermo: Stoppa c’è! Visite mediche in corso, i dettagli dell’affare

Brillante operazione in entrata per il Palermo: arriva dalla Sampdoria Matteo Stoppa

Una cospicua dote di talento instillata nella rosa di Silvio Baldini. Elevare la cifra tecnica complessiva dell'organico, individuando profili di prospettiva, calcisticamente di pregiato lignaggio ed in piena parabola ascendente. Questo il fine perseguito dal direttore sportivo del Palermo FC, Renzo Castagnini, e dal polo di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, che stanno decisamente stringendo i tempi per alzare l'asticella di qualità e varietà di opzioni in seno alla compagine di Silvio Baldini.

Emblematica in tal senso l'operazione legata al gioiello di proprietà della Sampdoria, Matteo Stoppa, jolly offensivo classe 2000, la scorsa stagione protagonista in Lega Pro con la maglia della Juve Stabia. Formatosi nel settore giovanile del Novara, club con cui ha anche debuttato in prima squadra nel torneo di Lega Pro nel 2018, il ragazzo nato a Biella, agli albori della sua carriera, è transitato dalle formazioni primavera di Sampdoria e Juventus. Guidato in bianconero dall'ex Palermo Lamberto Zauli nella stagione 2019-2020, Stoppa ha poi vissuto un'esperienza significativa con la maglia della Pistoiese nel campionato di Serie C 2020-2021, collezionando 29 presenze, due reti e tre assist. Quindi, il salto di qualità in Campania con le vespe, stagione in cui il ragazzo ha compiuto importanti step evolutivi in termini di maturità tattica e continuità di rendimento. Ben undici gol messi a segno con la squadra stabiese, oltre a ben sei assist vincenti ed un rendimento decisamente performante nel corso dell'annata.

Trequartista molto dotato sul piano tecnico, abile nell'uno contro uno ed in sede di rifinitura, il classe 2000 può giocare con egual padronanza in tutti i ruoli del tridente offensivo alle spalle del terminale di riferimento. Attaccante esterno, sul piede forte o a piede invertito, elastico centrale tra le linee, all'occorrenza seconda punta qualora le contingenze del modulo e del match lo richiedessero. Bravo il Palermo ad anticipare la concorrenza ed a chiudere sollecitamente un'operazione di qualità e concettualmente funzionale alla filosofia calcistica di Baldini.

Secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Matteo Stoppa è ormai virtualmente un nuovo calciatore rosanero.

Visite mediche in corso in queste ore per il talento di origini piemontesi, che si trasferirà in Sicilia dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante. Nel caso in cui il Palermo esercitasse tale diritto la prossima estate per acquisire la proprietà dell'intero cartellino del calciatore, il ragazzo firmerà con la società della galassia City Football Group un contratto triennale con scadenza giugno 2026. Un cerchio che si chiude per il talentuoso calciatore, già selezionato dallo scouting del Manchester City per uno stage formativo nell'Academy del prestigioso club inglese, durato una settimana, nel 2016. Completato il consueto iter procedurale e burocratico che prelude al tesseramento, il calciatore arriverà in città e si aggregherà al gruppo per mettersi a disposizione del tecnico Silvio Baldini.