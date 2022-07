Calciomercato Palermo, ecco Pierozzi: l’esterno classe 2001 arriva dalla Fiorentina

Visite in corso per Edoardo Pierozzi: l'esterno classe 2001 dai viola al Palermo

Lavoro incessante per il direttore sportivo del Palermo FC Renzo Castagnini ed il manager di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno. Ormai prossima alla ratifica un'operazione di mercato in entrata già ampiamente definita nei giorni scorsi dal club rosanero: il Palermo starebbe per assicurarsi le prestazioni dell'esterno basso di destra Edoardo Pierozzi, attualmente di proprietà della Fiorentina.

Secondo quando riportato dal sito del noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianlucadimarzio.com, il calciatore classe 2001 approda al club di viale del Fante con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la Fiorentina. Visite mediche in corso per il ragazzo e firma che legherebbe il ventunenne esterno destro al Palermo FC che potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Dopo un'intera trafila nelle formazioni giovanili della Fiorentina, Edoardo Pierozzi fa il suo debutto da professionista nel 2020 con la maglia della Pistoiese, totalizzando trentatré presenze stagionali, impreziosite da due gol nel campionato di Serie C. La stagione positiva con la maglia del club toscano varrà per il laterale difensivo l'interesse dell’Alessandria, che decide di puntare sul classe 2001 dopo la promozione in Serie B. Tra le file della società piemontese, Pierozzi totalizza 19 presenze nel torneo cadetto 2021-2022.