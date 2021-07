Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: idea Fantacci dell’Empoli

Il centrocampista classe 1997 di proprietà dell'Empoli l'anno scorso ha vestito la maglia della Juve Stabia

Aspettando Fella (LEGGI LE ULTIME) e almeno un altro attaccante (QUI LA VERITA' SU CIANCI) dopo l'addio di Lorenzo Lucca, il Palermo continua a setacciare il mercato con l'obiettivo di completare l'organico a disposizione di Filippi. In casa rosanero le idee sono piuttosto chiare in merito a strategia e linee guida del club in sede di potenziamento della rosa. Due interpreti per ruolo, in conformità al credo tattico del tecnico originario di Partinico, il quale sta legittimando il suo peso specifico nell'individuazione degli obiettivi del Palermo edizione 2021-2022, in totale sinergia con il direttore sportivo, Renzo Castagnini.