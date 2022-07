Calciomercato Palermo, Castagnini studia le mosse: da Sala a Pierozzi e Salcedo

Il punto sulle trattative di calciomercato del Palermo

Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per l'approdo di Salvatore Elia in rosanero, il direttore sportivo Renzo Castagnini lavora alacremente con il suo staff per regalare altri colpi di categoria a Silvio Baldini. Figlio dell'ex attaccante rosanero Firmino Elia, il laterale arriva in Sicilia dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Palermo e controriscatto per il club orobico. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il ragazzo ha raggiunto già ieri pomeriggio i nuovi compagni.

Secondo quanto, invece, riportato dal noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", "Castagnini e Zavagno stanno stringendo per Marco Sala del Sassuolo. Per il terzino sinistro la trattativa è in dirittura di arrivo, mancano soltanto gli ultimi dettagli da definire che riguardano più che altro il Palermo e l'ok dal City per il trasferimento del giocatore classe '99, nell'ultima stagione in forza al Crotone", si legge. Sala arriverebbe sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto e si andrebbe ad aggiungere agli altri enfant prodige.

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma, inoltre, su tre giovani profili vagliati dal club di viale del Fante. "Il primo è Edoardo Pierozzi della Fiorentina, la passata stagione in forza all'Alessandria; il secondo è l'attaccante dell'Inter Eddie Salcedo, l'anno scorso in A con lo Spezia; il terzo è l'esterno offensivo della Roma Ruben Providence, reduce dall'esperienza in Portogallo con l'Estoril", si legge.