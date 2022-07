Calciomercato Palermo, blitz Elia: visite e firma nel ritiro rosa in Lombardia

Figlio dell'ex attaccante rosanero Firmino Elia , il laterale arriva in Sicilia dall' Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Palermo e controriscatto per il club orobico Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it , il ragazzo raggiungerà già oggi pomeriggio i nuovi compagni.

Partito nel primo pomeriggio dall'aeroporto Falcone e Borsellino, il Palermo andrà in ritiro nel comprensorio bergamasco in vista dell'amichevole contro il Pisa in programma domani a Rovetta, in Val Seriana, con inizio alle 17.30. In virtù di questa ideale contingenza logistica, Baldini ed il suo staff, insieme alla dirigenza rosanero ed i calciatori, potranno quindi accogliere nel migliore dei modi Elia che dovrebbe già effettuare sul posto le visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società di Viale del Fante per la stagione calcistica 2022-2023.