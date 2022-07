Calciomercato Hellas Verona, fatta per Cortinovis: sorpassato in extremis il Palermo

Il jolly di centrocampo classe 2001 aveva stregato la dirigenza rosanero ed il tecnico Silvio Baldini per qualità e continuità di rendimento a dispetto della giovane età. Completata brillantemente la trafila nel settore giovanile della Dea, il ragazzo ha indossato la maglia della Reggina in Serie B nella sua prima esperienza da professionista. Trenta presenze, un gol e due assist con Aglietti, Toscano, e infine Stellone sulla panchina amaranto. Cortinovis può interpretare con egual profitto il ruolo di mezzala offensiva o trequartista. Piede educato, sopraffina tecnica individuale, capacità balistiche dalla media distanza, buon dribbling e ricercatezza di pensiero in sede di rifinitura. Già nel giro delle selezioni azzurre di categoria e brillante protagonista nella Youth League con la Primavera dell'Atalanta, il classe 2001 ha ricevuto lo scorso maggio anche la gioia della convocazione di Roberto Mancini per uno stage a Coverciano con la Nazionale maggiore.