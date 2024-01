Calciomercato Lecce, c’è Pierotti: “C’erano altre offerte, volevo l’Italia da tempo”

Il Lecce, dunque, ha superato la concorrenza del Palermo, interessato a Santiago Pierotti, attaccante retrocesso in B Argentina con il Còlon. Lo stesso calciatore ha rilasciato le seguenti parole: «Cercavo il trasferimento in Italia da tempo e sono molto felice per la mia famiglia. Ma soprattutto sono felice per aver lasciato qualcosa al club, che per me era molto importante. C’erano altre offerte, io volevo più di ogni altra cosa lasciare qualcosa a Colón. Questa offerta è arrivata per ultima ed è stata la più vicina alla richiesta del club argentino. Ho visto velocemente ed il Lecce non ha argentini: c’è solo uno spagnolo. Vedremo come mi tratteranno in Italia».