Calciomercato Feralpisalò, ecco Parigini dal Genoa: ufficiale l’arrivo dell’ ex Como

La matricola Feralpisalò è alla sua prima partecipazione al campionato di Serie B. Inizio difficile per la società gardesana che dopo aver fatto un'ottima prestazione contro il Torino in Coppa Italia, ha perso all'esordio in campionato contro il Parma e nel turno precedente ha ceduto con punteggio di due reti a zero al Sudtirol. Dopo aver fatto innesti di rilievo in tutti i reparti, la dirigenza del club vuole aumentare ancora di più la cifra tecnica della squadra. Molto vicino l'arrivo di Luca Fiordilino, centrocampista di proprietà del Venezia, nell'ultima stagione tra le file del Sudtirol ed ex Palermo pre-fallimento. La società verdeblù ha inoltre comunicato l'arrivo di Vittorio Parigini, jolly offensivo militante nell'ultima stagione al Como il cui cartellino era di proprietà del Genoa.