Coppa Italia: passaggio del turno per Bari, Palermo, Modena e FeralpiSalò. Il quadro

Passa agli archivi il turno preliminare di Coppa Italia. A staccare il pass per i trentaduesimi di finale sono stati Palermo, Bari, Modena e FeralpiSalò. La compagine rosanero affronterà il Torino di Juric sabato 6 agosto alle ore 21.15. La squadra di Mignani dovrà fare i conti con l'Hellas Verona, nel match in programma domenica 7 agosto alle ore 18.00. I Canarini se la vedranno con il Sassuolo di Dionisi, lunedì 8 agosto alle ore 18.00. Infine, la FeralpiSalò disputerà i 32esimi in casa dell'Udinese venerdì 5 agosto alle ore 18.00.