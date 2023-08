Serie B, da Sudtirol-Spezia a Parma-Feralpisalò: le probabili formazioni, Vido dal 1′

LE PROBABILI FORMAZIONI

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Cuomo, Masiello, Davì; Rover, Tait, Kofler/Broh, Casiraghi; Rauti, Odogwu. All.: Bisoli.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Reca; Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski; F. Esposito, Moro, Antonucci. All.: Alvini.

VENEZIA-COMO — Alle ore 20:30, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", il Venezia ospiterà il Como di Moreno Longo. Tra le sfide più interessanti del weekend. "La squadra sta bene e sta lavorando forte, ovviamente non siamo ancora brillanti ma è normale che sia così. La partita con lo Spezia, di 120 minuti, ci ha fatto capire che a livello fisico stiamo bene, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che sarà protagonista del campionato", ha dichiarato alla vigilia del match, in sede di conferenza stampa, il tecnico del Venezia, che lo scorso weekend è stato eliminato dalla Coppa Italia dallo Spezia ai rigori, così come il Como, reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Lecce. Entrambe le compagini, dopo aver chiuso bene la stagione scorsa, hanno alzato il livello degli organici e delle aspettative. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, pronti a puntare sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Andersen, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanphalo, Johnsen. All. Vanoli.

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Barba, Odenthal, Ioannou; Da Cuhna, Bellemo, Abildgaard, Chajia; Cerri, Cutrone. All. Longo.

PARMA-FERALPISALO' — Alle ore 20:30, allo Stadio "Ennio Tardini", la Feralpisalò farà il suo storico esordio in Serie B. Di fronte il Parma, tra le favorite per la promozione finale, reduce dal roboante successo in Coppa Italia conquistato al "San Nicola" di Bari per 3-0. Le due compagini si sfideranno per la prima volta in cadetteria: gli ultimi due precedenti risalgono al campionato 2016/17 in Serie C, con una vittoria esterna a testa. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. Ancora fuori dai titolari il centravanti Colak, spazio ancora una volta al trio Man-Bonny-Benedyczak. Probabile esordio dal primo minuto in campionato con la maglia della Feralpisalò, invece, per l'ex Palermo Mattia Felici.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta. All.: Vecchi.

CITTADELLA-REGGIANA — L'ultima sfida che andrà in scena alle ore 20:30 è quella tra Cittadella e Reggiana, in programma allo Stadio "Tombolato". Entrambe le formazioni sono reduci da due vittorie importanti ottenute lo scorso weekend in Coppa Italia rispettivamente contro Empoli e Monza. Nell'unico precedente in cui si sono incontrate in Serie B, nel 2020/21, Cittadella e Reggiana hanno ottenuto una vittoria in trasferta a testa: 2-0 per i veneti all'andata e 3-0 per i granata al ritorno. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno entrambi sul 4-3-1-2: spazio dal primo minuto per l'ex rosanero Luca Vido, approdato alla corte di Alessandro Nesta dopo il mancato riscatto da parte del Palermo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Kornvigc, Branca, Amatucci; Vita; Maistrello, Magrassi. All.: Gorini.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Vido, Lanini. All.: Nesta.