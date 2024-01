Calciomercato Catania, Sturaro rescinde con il Karagumruk: l’ex Juventus è vicino

Stefano Sturaro non è più un giocatore del Karagumruk. L'ex centrocampista di Genoa e Juventus è vicino dal ritorno in Italia, per la prima volta in carriera in Serie C. Sulle sue tracce, ci sarebbe prepotentemente il Catania di Cristiano Lucarelli, desideroso di rafforzare la squadra e risalire con continuità la graduatoria, che al momento vede gli etnei undicesimi ed a meno dieci dal secondo posto. Il giocatore ormai trentenne aveva firmato lo scorso 21 agosto e col club turco, con il quale ha raccolto 12 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol. La Lega Pro potrebbe essere un trampolino di rilancio per la sua carriera. Di seguito, il comunicato diramato dalla società rossonera: "Il contratto del nostro giocatore Stefano Sturaro è stato risolto consensualmente. Lo ringraziamo per tutto l'impegno profuso per il nostro club e gli auguriamo successo per la sua futura carriera calcistica".