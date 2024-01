Calciomercato Brescia: vicino al rinnovo Cistana. Diversi club erano su di lui

Diversi i nomi circolati nel mese di gennaio per quanto concerne il calciomercato invernale. Molti rumors inerenti numerosi club interessati agli stessi calciatori. Uno di questi è stato senza ombra di dubbio Andrea Cistana. Il forte difensore centrale del Brescia è stato oggetto di interesse di varie squadre come Fiorentina e Palermo. Alla fine resterà nel club lombardo e prolungherà il suo contratto, in scadenza al termine della stagione con le Rondinelle. Secondo quanto raccolto da TMW il centrale classe '97 è pronto a firmare un rinnovo triennale con il club di Cellino, la firma è vicina.