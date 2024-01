Calciomercato Bari, interesse per un palermitano: Compagno idea per l’attacco

Il Bari si sta muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pasquale Marino. Interesse per Andrea Compagno

Il Bari vuole rinforzarsi nell'attuale sessione di calciomercato. Obiettivo prendere una punta con diversi nomi sul taccuino del ds Polito. Nelle ultime ore se ne aggiunge un altro. Il calciomercato pugliese che si infiamma con il nome di Andrea Compagno, attaccante palermitano in forza alla Steaua Bucarest. A dare la notizia è Il Quotidiano di Puglia che però sottolinea la difficoltà della trattativa. Per lui quest’anno 4 gol in 22 partite tra Coppa, campionato e qualificazione in Conference League dopo l’exploit delle passate stagioni. Nell’annata 2022-2023 16 gol in 23 partite con la maglia dei rumeni. Fece ancora meglio Fc U Craiova e Tre Fiori con rispettivamente 26 e 37 gol in 61 e 41 presenze.