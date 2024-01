Calciomercato Ascoli, interesse per Gagliolo: l’ex Parma potrebbe tornare in Italia

L'Ascoli si sta muovendo per rinforzare la rosa di Castori. Nel mirino il difensore centrale ex Parma Gagliolo

⚽️

Dopo sei mesi all’esterno, nel campionato cipriota con la maglia dell’AEK Larnaca, il difensore Riccardo Gagliolo potrebbe tornare in Italia per ritrovare un tecnico con cui ha lavorato già in passato a Salerno e soprattutto a Carpi: ovvero Fabrizio Castori. In Emilia infatti l'italo-svedese è stato fra i protagonisti della cavalcata dalla Serie C alla storia Serie A prima dell'esperienza al Parma, altra promozione conquistata, e di due anni con le maglie di Salernitana e Reggina da cui è rimasto svincolato la scorsa estate a causa del fallimento della società calabrese.

Secondo quanto riferito da Sky Sport per il classe ‘90, che può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell’Ascoli, club che cerca innesti in difesa per allungare le rotazioni. Finora Gagliolo ha collezionato sette presenze con la maglia gialloverde scendendo in campo da titolare in sei occasioni.

Un indizio sulla sua eventuale cessione potrebbe arrivare questa sera dal posticipo fra AEK e Zakakiou (ore 18:00). Il mancato utilizzo del calciatore, già non convocato in occasione della prima sfida del 2024, potrebbe essere infatti letto anche in chiave mercato.

