Cagliari, intervento chirurgico per Lapadula. Lesione del legamento crociato per Rog

Il tecnico Claudio Ranieri perde un altro tassello importante del proprio scacchiere tattico in vista del prossimo impegno ufficiale di Coppa Italia del suo Cagliari contro il Palermo in programma il prossimo 12 agosto. Dopo Gianluca Lapadula, bomber decisivo per la scalata alla promozione in Serie A dei sardi, i rossoblù dovranno rinunciare anche all'ex Napoli Marko Rog. Questo il comunicato del club cagliaritano: