Ritiro Palermo: doppia seduta per Corini. Indagini strumentali per Mancuso, esito…

Lo scorso mercoledì si era fermato Leonardo Mancuso, una delle new entry di questo calciomercato del Palermo. Il report odierno dei rosanero.

È iniziata lo scorso mercoledì la seconda parte del ritiro pre-campionato del Palermo in Trentino. Dopo il raduno a Veronello, la squadra di Eugenio Corini è arrivata a Pinzolo. Doppia seduta di allenamento a Spiazzo per i siciliani, con in mezzo la conferenza stampa del difensore Ivan Marconi. Questo il report pubblicato dal club di Viale del Fante che evidenzia anche le condizioni degli attaccanti Mancuso e Di Mariano: