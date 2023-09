Brunori: “A? Serve equilibrio, lotteremo fino alla fine. Col Sudtirol vogliamo vincere”

"Giochiamo in casa e vogliamo vincere per i nostri tifosi". Così Matteo Brunori , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Fra i temi trattati dal capitano del Palermo , reduce dalla tripletta messa a segno fra le mura dello Stadio "Pier Luigi Penzo" contro il Venezia , anche la sfida contro il Sudtirol , in programma domenica 1 ottobre, alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera"."Affronteremo una squadra che conosciamo a cui l’anno scorso abbiamo lasciato punti (4, ndr). È difficile, ha qualità importanti. Sappiamo cosa dobbiamo fare", le sue parole.

EQUILIBRIO -"Che segnale stiamo lanciando? Di una squadra che ha carattere, qualità e valori. La cosa più importante è l’equilibrio: non eravamo brocchi dopo il Cosenza, non siamo fenomeni ora. Siamo secondi con una partita in meno in un campionato in cui solo il Palermo ha dichiarato di puntare alla promozione? È il risultato del nostro lavoro, ripeto, però, serve l’equilibrio per restare aggrappati lassù sino alla fine. È quello che fanno le grandi squadre. Giocare a Palermo implica delle responsabilità superiori. Giocare senza responsabilità equivale a non farlo. Sappiamo cosa vuole la società, lotteremo fino alla fine", ha concluso Brunori.