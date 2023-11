Brescia, nome nuovo per la panchina: in lizza l’ex Pisa Maran

Nome nuovo per la panchina del Brescia dopo l'esonero di Gastaldello. Si tratta di Rolando Maran ex Catania e Pisa

La situazione sulla panchina del Brescia non si è ancora risolta. Il posto, dopo l'esonero di Gastaldello e Belingheri ad interim, è rimasto vacante. L'ultimo nome in ordine temporale è quello di Rolando Maran, ex Catania e l'annata precedente al Pisa. Seguiranno aggiornamenti