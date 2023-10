Brescia, in bilico la posizione di Gastaldello: decisive le prossime gare

Il Brescia viene dalla sconfitta interna contro il Bari subita in rimonta. Vantaggio dei lombardi all'11 minuto grazie al gol di Moncini su calcio di rigore. Nella ripresa l'esperienza di Marino , tecnico del Bari , è salita in cattedra consentendo la rimonta pugliese. Prima Diaw al 58', poi Vicari al 76' per il definitivo sorpasso.

Dopo il risultato negativo, il principale imputato è stato Gastaldello. Infatti se la sconfitta contro il Modena aveva generato preoccupazione, il bis contro il Bari ha visto confermare quella preoccupazione, ma con l'aggiunta di una grossa incavolatura. Sì, perché stavolta Massimo Cellino e il ds Renzo Castagnini si sono arrabbiati - e non poco - nei confronti dell'allenatore, finito sotto accusa per la gestione dell'ultima partita. Adesso il mister, la cui unica esperienza da coach è proprio quella sulla panchina dei biancoblù, deve rialzarsi nelle prossime gare. Nel prossimo turno le rondinelle affronteranno al Tombolato il Cittadella di Gorini, voglioso di punti dopo la sconfitta subita all'ultimo sempre in casa contro la Cremonese grazie al gol di Vazquez al 93' con un colpo di testa in seguito ad un corner. Le prossime gare segneranno un crocevia importante in casa Brescia