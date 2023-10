Berti: “Mi auguro che il Palermo ce la possa fare. Corini allenatore già in campo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere del Palermo, Gianluca Berti, in merito all'obiettivo promozione della squadra di Corini.

"Il Palermo lo seguo sempre. Da quando ho giocato in rosanero l’ho sempre seguito", così Gianluca Berti protagonista di un'intervista concessa al noto quotidiano "Giornale di Sicilia". L'ex portiere rosanero ha analizzato le analogie presenti tra la squadra di Eugenio Corini e quella della stagione 2003/2004 che si concluse con la promozione in Serie A: "Anche noi avevamo una grande squadra, avevamo tutto per vincere. Penso - afferma Berti - che ci siano analogie perché una società importante c’è, bravi calciatori pure, l’allenatore anche. Ci sono tutte le carte al posto giusto per poter fare un campionato importante. Però la cosa che conta di più alla fine è vincerlo. Mi auguro che il Palermo ce la possa fare".

Su Corini: "Eugenio è sempre stato un capitano silenzioso, non era un casinista dello spogliatoio come me. Però lui ha sempre avuto le movenze da allenatore, anche in campo. Era già un allenatore in campo. Sono contento e felice che sia proprio Eugenio a fare l’allenatore in questo Palermo. Il Palermo ha squadra forte? Penso di sì, però ci vogliono anche tante altre componenti".

Chiosa di Berti sulle componenti che possano risultare decisive per il salto di categoria: "Spesso non basta avere la squadra forte. Ci vuole un ambiente tranquillo, dove lottano tutti sullo stesso obiettivo, che sia tutto compatto. Poi è normale che bisogna mettere qualcosa del suo, a partire da Eugenio per arrivare alla squadra, che deve far ciò che deve fare, ovvero vincere più partite possibili. Io penso che quest’anno ci siano tutte le cose al posto giusto per arrivare a fare qualcosa di importante".

