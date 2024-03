Bari-Spezia, Iachini: “Siamo stati lenti. Abbiamo avuto occasioni per il vantaggio”

"Avevamo preparato la gara per partite forte e aggredire alti, ma è venuto fuori qualche timore di troppo. Abbiamo giocato troppi palloni all'indietro e siamo stati lenti. I ragazzi vivono un momento di tensione, nel calcio servono tranquillità, spregiudicatezza e personalità e noi in questo senso dobbiamo migliorare. Abbiamo trovato una squadra compatta che ripartiva bene. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, peccato per il gol subito su un cambio di gioco leggibile. Abbiamo lottato e nel finale abbiamo avuto occasioni per il vantaggio. La sosta ci aiuterà a lavorare su alcune cose".