Bari, Sibilli: “Marino pratica un calcio offensivo. Fiducioso per sabato, io ala…”

Momento complicato per il Bari. La formazione pugliese dopo la promozione sfumata negli ultimi istanti della finale playoff contro il Cagliari ha dovuto ricominciare. La ferita è ancora aperta e il mercato senza colpi di mercato rilevnati non ha aiutato. I pugliesi si trovano attualmente al dodicesimo posto con dieci punti conquistati però soltanto a meno tre dagli spareggi promozione. Inevitabile l'esonero del tecnico Mignani che è passato dal quasi paradiso all'inferno in pochi mesi. Al suo posto è subentrato Marino che dovrà cercare di invertire il trend già dalla prossima giornata. Tra i nuovi volti dei galletti c'è Giuseppe Sibilli, attaccante ex Pisa, che ha parlato a Tele Bari:“Sicuramente cambierà il modo di giocare con Marino rispetto a quando c’era Mignani. Noi ci stiamo mettendo a disposizione e vedremo cosa accadrà sabato. Il mister pratica un calcio offensivo, mi sto trovando bene in allenamento ed essendo un attaccante sono molto contento. Il 4-3-3? Ho iniziato la mia carriera da esterno, ma erano 5-6 anni che non venivo impiegato in quel ruolo però le caratteristiche da ala mi sono rimaste e sono contento di poter tornare a giocare in quel ruolo”.