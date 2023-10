Bari, Frabotta: “Commesso errori, lavoriamo per migliorare. Risultati arriveranno”

Il Bari di Michele Mignani sta attraversando un periodo complicato. Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione culminata con la sconfitta al 95' contro il Cagliari grazie al gol di Pavoletti, i galletti vogliono emulare il percorso dell'annata scorsa. In queste prime sette giornate di campionato una sconfitta, una vittoria e ben sei pareggi che fanno della squadra pugliese la compagine che ha ha conquistato più "X" in questo primo scorcio di stagione. Tra i calciatori biancorossi c'è il nuovo acquisto Gianluca Frabotta, terzino sinistro di proprietà della Juventus arrivato in prestito, l'ultima stagione tra le fila del Frosinone capolista. Intervistato da Radio Bari, ha parlato del momento della squadra: "Col Como è stata una partita difficile: a tratti abbiamo fatto bene, ma potevamo fare più attenzione. Dobbiamo continuare a spingere in allenamento, poi i risultati arriveranno. Abbiamo commesso un errore, lo riguarderemo col mister per far sì che non ricapiti più. Dobbiamo essere al massimo in ogni minuto della partita. Come sto io? Mi sento meglio rispetto a quando sono arrivato. Queste partite mi stanno aiutando tanto. La Reggiana? E' una partita importantissima, ma siamo tranquilli, dobbiamo dare in campo tutto e fare una grande prestazione".