LE SCELTE DI INZAGHI E DI NESTA.
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Ecco le formazioni ufficiali di Avellino-Palermo, sfida valevole per la 4ª giornata del Campionato di Serie BKT 2026-2027. Il match, in programma alle 17.15, vedrà le due squadre affrontarsi al Partenio-Lombardi con l'obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica. Di seguito le scelte ufficiali di Nesta e Inzaghi.
Avellino-Palermo, le formazioni ufficialiAVELLINO: 50 Martinelli, 4 Izzo (C), 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 10 Russo, 20 Palumbo, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 56 Enrici.
A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Di Bitonto, 5 Palmiero, 9 Cheddira, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 24 Sounas, 30 Adamo, 77 Di Paolo.
Allenatore: Nesta.
PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 84 Cassandro, 93 Barba.
A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 6 Gomes, 17 Johnsen, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
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