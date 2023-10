Athletic Palermo-Castelbuono 3-2: andata di Coppa a Gennusa. Manfrè sigla la rimonta

Al cospetto dei palermitani - al Salvatore Favazza di Terrasini - arriva una Supergiovane Castelbuono galvanizzata dal successo interno sul Casteldaccia e vogliosa di andare avanti in Coppa. La partita si sblocca al minuto 7' con Giacomo Graziano, attaccante classe '99 (ex Catania e Pro Favara tra le altre). Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, tornano più forti i Cinghiali di mister Bognanni e calano un bis valido una provvisoria rimonta niente male. Pareggia i conti Garofalo al nono della ripresa e il bomber argentino Torres porta in vantaggio i madoniti. Nella parte finale tornano i padroni di casa e i gol di Alessi al 27' e Manfrè permettono la rimonta che consegna l'andata di Coppa alla squadra di Gennusa. Il ritorno - in programma al Santissima Trinità di Geraci è in programma l'otto novembre alle ore 14.30 - vedrà le due squadre iniziare dal risultato di 3-2 con l'Athletic Palermo avanti.