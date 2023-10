Athletic Club Palermo-US Mazara 46 0-1: terzo ko di fila per Giannusa, decide Licata

Perde ancora l'Athletic Club Palermo: dopo le sconfitte contro Pro Favara e Geraci, cade al Favazza di Terrasini contro l'US Mazara 46.

Terza sconfitta consecutiva e primo digiuno di gol stagionale. L'Athletic Club Palermo dopo aver perso contro Pro Favara e Geraci, cade sul rettangolo verde del 'Favazza' di Terrasini al cospetto di una compagine molto quotata come l'US Mazara 46. Il match valido per la settima giornata del girone A di Eccellenza siciliana è stato deciso da un calcio di punizione - di pregevole fattura - calciato da Rosario Licata. Quest'ultimo, centrocampista arrivato nella provincia trapanese dopo l'esperienza biennale all'Unitas Sciacca, già autore di due gol in giallorosso.

Il match di sabato, disputato dalla squadra di Giannusa, non ha visto una compagine nerorosa inferiore, almeno sul piano delle occasioni a quella che ha vinto. Diverse le palle gol di Corsino e compagni lungo il corso dei novanta minuti. Dal bis di occasioni avute da Mendola a Mercanti nel finale. Probabilmente il pareggio, per quanto visto in campo sarebbe stato il risultato più corretto, anche se nel finale gli ospiti potevano chiudere il risultato sullo 0-2 con l'opportunità sprecata da Angileri. Nota positiva quella per Mario Alberto Santana, tornato a giocare dal 1' dopo esser subentrato nelle ultime uscite.

Per l'Athletic Palermo testa alla Don Carlo Misilmeri, match in programma domenica 29 ottobre alle 15.00, al Giovanni Aloisio. L'obiettivo sarà quello di tornare a macinare punti e soprattutto riprendere piede in zona playoff, al netto degli attuali 12 punti in classifica (frutto di quattro vittorie consecutive in avvio). Seguiranno aggiornamenti sul percorso della società del presidente Gaetano Conte nella massima categoria regionale.

