Ascoli-Sudtirol, Valente: “Contento per i ragazzi. Nostro obiettivo la salvezza”

"Non abbiamo cambiato nulla rispetto al solito. Siamo convinti del percorso che stiamo facendo. Sapevamo che qui venivamo ad affrontare una gara dura, ma sono contento per i ragazzi. Penso che la cosa importante sia continuare così. Prendere un gol così fa male, ma dobbiamo continuare ad aiutarci in campo anche durante gli allenamenti. Sentivo una certa energia positiva. Il nostro obiettivo resta soltanto la salvezza. Con la paura non si va da nessuna parte, eravamo preoccupati, ma abbiamo lavorato molto bene questa settimana. La B è davvero tosta e lunga. La squadra ha dimostrato di saper reagire davanti ad un gol subito che poteva tagliarti le gambe".