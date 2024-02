Ascoli-Sudtirol, Castori: “Dobbiamo rimboccarci le maniche. C’era un rigore non dato”

"C'era un rigore non dato sull'azione che poi ha portato al loro vantaggio. L'arbitro non è andato neanche al var. Contro di noi invece sono stati dati rigori per molto meno. Questo è stato sicuramente un episodio grave. Abbiamo affrontato una squadra dura e un episodio del genere cambia sempre le sorti dell'incontro. Mendes? Vedremo quello che ci dirà lo staff. Streng non è andato male, poteva far gol ed è divenuto il punto di riferimento quando è uscito Mendes. Il portoghese ha accusato una distorsione alla caviglia, non so dire di più”.