Ascoli-Cremonese, Stroppa: “Squadra diversa dal solito. Andiamo avanti con serenità”

⚽️ 16 febbraio - 23:22

Inizia la venticinquesima giornata di Serie B con la sfida tra Ascoli e Cremonese. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Giovanni Stroppa:

PAREGGIO CHE LASCIA RAMMARICO - "Una partita sporca giocata e interpretata non come da abitudine per quanto ci riguarda. L’avvio è stato difficile, non vincevamo mai i contrasti, poi siamo entrati in partita e alcune occasioni le abbiamo create. Di sicuro meno belle rispetto al solito, ma ci sono state. E non le abbiamo sfruttate. L’Ascoli ci ha messo in difficoltà con il loro modo di interpretare la partita, noi dovevamo essere più pronti, svegli e furbi per contrastarli. Non è andata come volevamo, ma è un punto importante che ci permette di muovere la classifica. Guardiamo avanti".

MERITI ASCOLI E DEMERITI CREMONESE - "Non siamo riusciti a giocare con la verticalizzazione dall’altro, non solo palla a terra. A volte ce l’abbiamo fatta, ma non abbiamo avuto la forza di gestire la palla davanti. Siamo stati meno brillanti, ma ripeto: le occasioni le abbiamo create. In generale non è stata però la solita Cremonese e quindi in tal senso è un passo indietro. Non dobbiamo demoralizzarci, continuiamo a lavorare".

RAVANELLI E CODA - "Per me è normale, è un cambio optato in maniera serena. In quel momento difendevamo male la palla davanti, con Tsadjout e Afena-Gyan ho cercato di avere più verticalità. Anche perché avevamo difficoltà a gestire la palla in mezzo al campo. Il gol lo avevamo trovato, così come altre occasioni anche se non pulite come siamo abituati a vedere".

SCONTRI DIRETTI - "Non ci sono affatto partite facili, dobbiamo mettere in campo le nostre armi a disposizione per fare bene sempre. E fino a qui abbiamo dimostrato di essere tanta roba. Ripeto: andiamo avanti con serenità".

