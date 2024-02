Ascoli-Cremonese, Castori: “Giocato con grande generosità. Fatta buona gara”

“Abbiamo giocato questa partita con grande generosità, le migliori occasioni sono capitate a noi: peccato non averle capitalizzate con Rodriguez, Falzerano e Streng. Le 549 panchine in Serie B? Sono felice. Il perchè di Botteghin in panchina? Un giocatore non può essere sempre al top, ma non devo dare spiegazioni: comunque non abbiamo subito gol. Buona gara, negli ultimi 15′ siamo un po’ scesi ma loro non hanno creato granché”.