Ascoli-Bari, Marino: “Rigore sembrato generoso. Bisogna chiudere prima le partite”

“Il primo tempo l'abbiamo fatto abbastanza bene. La loro forza sta anche nei calci piazzati, ma abbiamo gestito bene. Dall'inizio della ripresa abbiamo sofferto tanto. Quando abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico non abbiamo subito tanto; poi quel rigore dubbio ha riaperto la partita. In quelle circostanze dobbiamo essere più bravi nel cercare di chiuderla e non abbassarci troppo”.

RIGORE -"Il rigore dell'Ascoli dalle immagini è sembrato generoso. Prima dovevamo fare i conti con errori umani e ora dobbiamo fare i conti con il var. Abbiamo la capacità e l'opportunità di riuscire a tornare in corsa per la promozione, ma non possiamo pensare di smettere di giocare. Non si può pensare di smettere di creare e di essere più concreti".