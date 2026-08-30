Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida, in programma oggi, tra Palermo e Arezzo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati, mentre il quarto uomo sarà Di Loreto. Al VAR ci sarà Massimi, coadiuvato da Galipò in qualità di AVAR.

Il direttore di gara di Tivoli ha arbitrato il Palermo in dodici occasioni e il bilancio non sorride ai rosanero: tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Dall'altro lato, Marinelli ha diretto l'Arezzo in due occasioni e in entrambe le circostanze la formazione toscana è uscita sconfitta.

L'ULTIMO PRECEDENTE

L'ultima sfida deldiretta darisale alla scorsa stagione, in occasione di. La squadra ditornò in Sicilia con i tre punti, imponendosi pergrazie a una rete disiglata nell'ultimo frangente di gara. I rosanero disputarono gran parte della sfida in inferiorità numerica a causa dell'