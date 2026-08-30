Il direttore di gara di Tivoli ha arbitrato i rosanero in dodici occasioni.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida, in programma oggi, tra Palermo e Arezzo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati, mentre il quarto uomo sarà Di Loreto. Al VAR ci sarà Massimi, coadiuvato da Galipò in qualità di AVAR.
Il direttore di gara di Tivoli ha arbitrato il Palermo in dodici occasioni e il bilancio non sorride ai rosanero: tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Dall'altro lato, Marinelli ha diretto l'Arezzo in due occasioni e in entrambe le circostanze la formazione toscana è uscita sconfitta.
L'ULTIMO PRECEDENTEL'ultima sfida del Palermo diretta da Marinelli risale alla scorsa stagione, in occasione di Padova-Palermo. La squadra di Inzaghi tornò in Sicilia con i tre punti, imponendosi per 0-1 grazie a una rete di Bani siglata nell'ultimo frangente di gara. I rosanero disputarono gran parte della sfida in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Rui Modesto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA