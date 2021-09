Acr Messina-Palermo, primo derby stagionale: la ricetta di Filippi per battere Sullo

Tutto pronto per la seconda uscita stagionale del campionato di Serie C: alle 17.30 Acr Messina-Palermo al "Luigi Razza".

⚽️

Primo derby della stagione per il Palermo. Alle ore 17.30, allo Stadio "Luigi Razza"di Vibo Valentia - e non al "Franco Scoglio" per problemi di agibilità - i rosanero sfideranno l'Acr Messina di Salvatore Sullo per la sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Gli uomini di mister Giacomo Filippi, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata domenica scorsa contro il Latina di Daniele Di Donato all'esordio al "Renzo Barbera": "Il derby arriva al momento giusto, perché sono partite che ti fanno subito entrare in clima campionato. Dobbiamo essere più pronti del Messina per riuscire a portare la partita dalla nostra a parte. Silipo? Lo vedo pronto, altrimenti non avremmo scommesso su di lui. Conosciamo il suo valore assoluto e si giocherà il posto con altri calciatori. Si sta allenando benissimo e mi mette in difficoltà, posso solo dire che avrà il suo spazio. È una partita che ha bisogno della sua preparazione, forse anche più rispetto ad altre partite. Abbiamo lavorato molto anche dal punto di vista mentale. I ragazzi hanno lavorato molto bene: sono convinto che faremo bene", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Il Messina è reduce dall'esordio choc contro la Paganese: in vantaggio per due reti, si è vista raggiungere all'ultimo secondo con il gol di Piovaccari prima e di Castaldo dopo: 4-4 il risultato finale. La formazione di Sullo, dunque, cercherà subito di rifarsi.

"Il Messina è un'ottima squadra allenata benissimo. Hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza che dobbiamo essere bravi a sfruttare. Ho letto che l'Acr Messina ha cambiato 25 giocatori senza tenerne neanche uno: vuol dire che ha deciso di partire da zero. La preparazione della partita è la stessa, dobbiamo portarla dalla nostra parte per portare a casa il massimo. Il nostro obiettivo è dare continuità all’inizio della stagione e per questa ragione abbiamo programmato tutto per tempo con la società che ha operato nei tempi e nei modi giusti", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Al cospetto della squadra di mister Sullo, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Nicola Valente e Andrea Accardi. Salteranno il derby anche Alessio Buttaro, squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate, e Masimiliano Doda, convocato dalla Nazionale Under 21 dell'Albania. È tornato tra i convocati, invece, Ivan Marconi. Inoltre, c'è anche il nuovo arrivato Marco Perrotta, che ha già completato l'iter Covid e svolto il primo allenamento con la squadra prima della partenza per la Calabria.

"Perrotta? Lo cercavamo da tempo sia per caratteristiche tecniche, sia fisiche. E' un giocatore esperto e navigato, in breve tempo capirà i nostri meccanismi. Sa come giochiamo e cosa vogliamo da lui. Siamo completi in tutte le caselle e andrà a fare la coppia con Marconi. Fella? Fino ad oggi è subentrato poiché la sua condizione fisica non era al livello di quella del resto del gruppo. Sta lavorando per mettersi a regime e lo abbiamo visto molto meglio rispetto alle settimane precedenti. Lo vogliamo avere al 100% perché può far saltare il banco in ogni momento. Mercato? Abbiamo colmato tutte le caselle libere, adesso abbiamo doppioni per tutti i reparti con 22 giocatori che giorno per giorno dovranno giocarsi il posto", ha concluso Filippi.