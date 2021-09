ACR Messina-Palermo 1-1: Soleri risponde a Balde, Floriano sbaglia un rigore

Un punto a testa per ACR Messina e Palermo al termine di un derby spigoloso e non brillante sul piano del gioco e delle emozioni. Giallorossi avanti con Balde, Soleri subentra nella ripresa e pareggia i conti. Floriano sbaglia un rigore

PRIMO TEMPO - Primo derby stagionale per il Palermo di Giacomo Filippi che sfida l'ACR Messina di Sullo sul neutro di Vibo Valentia.

L'ex vice di Boscaglia conia il consueto 3-4-2-1, dispositivo tattico ormai marchio di fabbrica della compagine rosanero, confermando per dieci undicesimi la formazione schierata nel vittorioso esordio contro il Latina. Pelagotti tra i pali, Peretti, Lancin e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Almici e Giron esterni alti sulle corsie. De Rose e Luperini tandem di interni in zona nevralgica, Floriano e Dall'Oglio tra le linee a sostegno dell'unica punta Brunori.

I giallorossi sono reduci dalla rocambolesca rimonta subita contro la Paganese (da 1-4 a 4-4) nella prima trasferta del campionato 2021-2022.

Sullo schiera la compgine peloritana con un classico 4-4-2: Lewandowski tra i pali, Morelli e Sarzi esterni bassi, Carillo e Celic coppia di centrali difensivi. Simonetti e Di Stefano laterali alti, Damian e Fofana cerniera centrale in mediana, Balde e Adorante coppia d'attacco.

La sfida si accende dopo pochi minuti: Pelagotti esce male su inserimento centrale di Simonetti e si fa anticipare dall'incornata, troppo debole per gonfiare la rete ospite, del numero otto dei padroni di casa. Palermo che rispone con un bel destro secco dai venti metri di Dall'Oglio che chiama Lewandowski alla deviazione. La compagine di Filippi non sempre riesce a ricomporre la densità e si espone, talvolta, alle ripartenze giallorosse: Balde si insinua sul lato sinistro dell'ìarea di rigore e mette in mezzo per la deviazione di Di Stefano che non trova la porta. Almici si becca un'ammonizione per un'entrata vigorosa ed in ritardo in mezzo al campo. Episodio molto discusso intorno al minuto ventidue: Marconi sbaglia la misura del retropassaggio a Pelagotti e placca Balde lanciato a rete: i giallorossi invocano l'espulsione dell'ex Monza, l'arbitro decide di sanzionarlo con il cartellino giallo.

Peretti è costretto a lasciare il campo per un imprevisto a dir poco singolare: Almici, nel tentativo di spazzare, colpisce l'ex Hellas Verona con una violenta pallonata da distanza ravvicinata. Il numero cinquantaquattro, fisiologicamente stordito, non pouò proseguire il match e viene rilevato da Marong.

Anche Balde finisce sul taccuino del direttore di gara per un fallo da dietro su De Rose. Marconi compie la seconda ingenuità di un primo tempo da dimenticare: tocco maldestro su un corner che diviene un assist per Balde, il numero undici giallorosso batte di giustezza Pelagotti e firma il vantaggio peloritano.

SECONDO TEMPO - Pronti via, il Palermo ha una clamorosa chance per riequilibrare le sorti del derby. Luperini viene placcato in area da Carillo e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Floriano calcia alto e fallisce l'opportunità di firmare il pari ed il suo secondo gol consecutivo in campionato. Filippi cerca di scuotere i suoi dalla panchina: Floriano e Dall'Oglio vengono rilevati da Fella e Soleri. L'ACR Messina sfiora il raddoppio con un bel diagonale di Balde che termina non lontano dal palo. Anche Marconi deve issare bandiera bianca per un problema fisico, esordio per il nuovo acquisto Perrotta.

Palermo, ora disposto con il 3-4-1-2, che riesce a raddrizzare la gara al minuto sessantaquattro: De Rosae trova la testa di Luperini, Lewandowski si oppone di istinto, Soleri ribadisce in rete, dopo il tentativo sporco dell'ex Trapani, firmando il gol del pareggio.

Match che si trascina sui binari di un piatto e soporifero equilibrio, Perrotta è bravo a murare la conclusione del subentrato Matese, evitando guai peggiori a Pelagotti. Derby che si riaccende negli ultimi giri d'orologio: la difesa rosa si muove male e lascia Fazzi libero di calciare nel cuore dell'area, Pelagotti non trattiene e Busatto fallisce il gol del nuovo vantaggio peloritano calciando addosso al portiereda due passi. Sul capovolgimento di fronte, Brunori sfiora la magia con un prodigio balistico dai venticinque metri che si perde di poco alto sulla traversa. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro decreta la fine del match, un punto a testa per ACR Messina e Palermo al termine di un derby intenso e spigoloso, anche se non spettacolare sul piano del gioco.