Palermo, Corini si gioca il dentro o fuori a Venezia: i rosa devono ritrovarsi

Il Palermo affronterà il Venezia a partire dalle ore 14.00 al Penzo

"Palermo, dentro o fuori. Corini, tutto a Venezia". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Venezia in programma oggi alle 14.00 al Pier Luigi Penzo.

Palermo, verso Venezia: al ‘Pier Luigi Penzo’ per tenere vivo il sogno playoff — L'ottavo posto dista solamente tre lunghezze ed è paradossalmente a pochi passi per i rosanero nonostante i numerosi passi falsi nelle ultime uscite. Contro il Venezia al "Penzo" occorre un cambio di marcia per tornare a puntare un obiettivo che regalerebbe una speranza ed un sogno alla piazza. Dunque, il tecnico Eugenio Corini, soprattutto nella gara odierna, dovrà dare la chiara e marcata prova, attraverso la prestazione della propria squadra, di aver dato i giusti spunti e la migliore preparazione tattica e motivazionale, con lo scopo di strappare un buon risultato in terra lagunare. In caso contrario, con ogni probabilità, la formazione rosanero sarà condannata ad accontentarsi del mantenimento della categoria. Obiettivo base, prefissato dalla dirigenza targata City Football Group ad inizio stagione.

Al mister nativo di Bagnolo Mella il compito di non lasciarsi travolgere dall’inerzia negativa mantenendo buon senso e lucidità. La classifica non ha ancora assunto contorni preoccupanti. Ma si deve prendere serenamente coscienza dei limiti attuali, facendo leva su spirito di gruppo, unità di intenti e coesione tra le parti, per provare a superarli. La sfida al Venezia costituirà in quest’ottica un test probante e molto delicato.