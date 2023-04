Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il Venezia. Alle ore 14:00, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", andrà in scena la sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B, la quattordicesima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il deludente pareggio a reti bianche ottenuto lo scorso lunedì fra le mura amiche del "Renzo Barbera", con la compagine siciliana che occupa attualmente il nono posto in classifica a quota quarantadue punti, a -3 dall'ottavo posto che vorrebbe dire playoff.