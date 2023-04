Palermo, verso Venezia: al ‘Pier Luigi Penzo’ per tenere vivo il sogno playoff

Il Palermo affronterà il Venezia a partire dalle ore 14.00 allo stadio Pier Luigi Penzo

“Il Palermo prova a tenere vivo il sogno”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Venezia in programma oggi alle 14.00 al Pier Luigi Penzo.

Probabili Formazioni Venezia-Palermo — Per centrare l'obiettivo playoff non c'è alcun dubbio sul fatto che serva raccogliere più punti, con l'ottavo posto che attualmente per i rosa dista tre lunghezze. Una sola vittoria nelle ultime nove gare non è uno score entusiasmante, specialmente per una piazza che nel corso della stagione ha alzato l'asticella spostando il traguardo "consolidamento della categoria" a quello più ambizioso di partecipare al minitorneo post campionato.

Il campionato è vicino al termine: sei gare, diciotto punti a disposizione ed un obiettivo da centrare. I playoff, in termini di organico sono ampiamente alla portata del Palermo. Impossibile dunque pensare, che attraverso un calendario piuttosto abbordabile sulla carta, la formazione rosanero non possa entrare nelle prime otto posizioni della graduatoria. L'ultimo pareggio con i calabresi di William Viali ha un po' lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per il modo con il quale è arrivato. Le prossime due gare contro Venezia e Benevento rappresentano lo spartiacque da non fallire, per rimanere agganciati al treno che conta, quello dei playoff.

Il tecnico rosanero, Eugenio Corini nella giornata di ieri è intervenuto in sede di conferenza stampa, nella quale ha espresso la sua opinione riguardante il possibile accesso alla seconda fase della stagione. Questo un estratto di quanto rilasciato:

"Campionato equilibrato, basta vedere i valori della classifica. Vedere squadre con budget importanti in fondo. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, abbiamo sempre avuto in testa il nostro obiettivo. Non vinciamo da Ascoli in trasferta, ma spesso abbiamo fatto prestazioni importanti. Questo fa parte del percorso di consolidamento, entrare ai playoff è un sogno. Il nostro lavoro è quotidiano, capisco che può provocare sensazioni diversi ma noi abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare quest'anno. Il Palermo è tornato in questa categoria e vuole essere protagonista con passaggi fisiologici che vanno fatti".