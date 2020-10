LE PAGELLE DI TERNANA-PALERMO 0-0: Pelagotti super, i rosa guadagnano un punto a Terni

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo porta a casa un punto prezioso in trasferta nonostante una partita che ai punti avrebbe perso. La Ternana ha giocato un calcio più dinamico dei rosa ma non è stata abbastanza cinica da capitalizzare una delle tante occasioni avute grazie anche all’ottimo Pelagotti. Dal canto suo il Palermo non ha mostrato nulla che possa fare guardare con ottimismo al prosieguo del campionato. Domenica i rosa esordiranno al Barbera contro l’Avellino.

PELAGOTTI 7,5

Salva il risultato facendosi trovare sempre nella traiettoria giusta.

SOMMA 5,5

Si stacca spesso dalla difesa per impostare a centrocampo ma a volte eccede con i personalismi rischiando anche di perdere il pallone. In difesa concede troppo spazio come in occasione della percussione di Falletti. Da uno della sua esperienza ci si aspetta molto di più ma siamo solo all’inizio e la condizione migliorerà.

LANCINI 4,5

Gioca con una sicurezza inopportuna dato che viene quasi sempre sovrastato dai marcatori di turno negli scontri aerei. In tutte le azioni più pericolose della Ternana c’è il suo zampino.

MARCONI 5,5

Parte forte sfiorando il gol con un colpo di testa su calcio d’angolo. Anche lui però come i compagni di reparto soffre sulle palle alte quando la Ternana attacca.