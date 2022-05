LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS ENTELLA 2-2. Due schiaffi degli ospiti risvegliano undici leoni anzi dodici

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 2-2 contro l'Entella davanti a un Barbera tutto esaurito e vola alle Final Four dei playoff dove mercoledì e domenica affronterà un Feralpi Salò che sembra la squadra migliore di questi spareggi. Eroi della serata Edoardo Soleri per il gol e la carica portata alla squadra ma anche Giuseppe Fella per la rete e l'impatto sulla gara, ma adesso servirà il miglior Palermo della stagione per la sfida delle semifinali.

MASSOLO 6

Gioca praticamente da libero per tutta la partita, ma sul 2-0 arriva in ritardo sullo spunto di Merkaj lanciandolo di fatto a rete da solo. Sul rigore non ha colpe particolari perché non tocca Merkaj che si lascia cadere come se avesse avuto un mancamento incrociando il suo sguardo. Ottima invece la lettura sulle uscite alte.

BUTTARO 6,5

Difende con attenzione e spesso si sovrappone a uno spento Valente dando uno sbocco in più alla manovra. Nel secondo tempo attacca meno gli spazi e bada più a difendere.

LANCINI 6,5

Parte male con un errore su Capello che poteva essere decisivo ma gradualmente rientra in partita sino a prendere in mano le redini della retroguardia che dirige con personalità. Sul raddoppio dell'Entella devia in maniera decisiva il pallone ma ha il merito di essere in traiettoria leggendo bene la situazione.

MARCONI 6

Soffre la velocità della manovra dell'Entella e sbaglia qualche intervento di troppo.

GIRON 5,5

Ruba un pallone all'altezza della linea di fondo avversaria che per poco Brunori non trasforma in oro, ma a parte questa azione, in partita non è mai veramente decisivo. Quando Baldini lo fa uscire, i rosa cambiano marcia soprattutto sulla sua corsia. CRIVELLO (dal 75') 6,5 mette lo zampino sull'1-0 con un cross verso il centro che trova il tocco prezioso di Fella e corre a tutto campo dando spessore alla manovra.