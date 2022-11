LE PAGELLE DI PALERMO-PARMA 1-0. Rosa cinici contro un Parma rimaneggiato ma sempre pericoloso

Il Palermo batte il Parma 1-0 al Renzo Barbera grazie alla rete di Marconi che regala tre punti preziosi e pesanti alla squadra di Eugenio Corini . Partita non spettacolare ma giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre sotto una pioggia battente. Sabato prossimo in casa del Cosenza bisognerà sfruttare questo momento positivo.

Corini gli chiede più calma in fase di impostazione, ma per non rischiare lui sceglie quasi sempre il lancio lungo su Brunori o sugli esterni. In partita non deve fare i miracoli ma ci mette una pezza quando necessario.