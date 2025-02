LE PAGELLE DI PALERMO-MANTOVA 2-2. Carattere da provinciale, gioco assente e cambi insensati

Il Palermo passa in vantaggio con un gran gol di Verre e poi si fa rimontare e superare da un Mantova che si limita a sfruttare gli errori dei rosa prima del pari su rigore di Pohjanpalo. Il regno di Dionisi prosegue a gonfie vele nonostante una gestione scellerata di una squadra che probabilmente non potrebbe lottare per il primo posto ma che non dovrebbe trovarsi a +4 dai playout e a -2 dai playoff. Domenica prossima il Palermo vola in casa del fanalino di coda Cosenza con la speranza di non perdere altri punti per strada.