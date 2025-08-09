mediagol pagelle LE PAGELLE DI PALERMO-MANCHESTER CITY 0-3. Una festa per il calcio dove il risultato passa in secondo piano

LE PAGELLE DI PALERMO-MANCHESTER CITY 0-3. Una festa per il calcio dove il risultato passa in secondo piano

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde come da pronostico contro i fenomeni del Manchester City e torna a casa con un bagaglio di esperienza in più che tornerà utile per le partite che conteranno veramente. Mettere dei voti reali sarebbe ingeneroso visto la caratura di un avversario a larghi tratti ingiocabile, quindi oggi tutta la squadra prende un 7 politico.

GOMIS 7

Non può nulla sui gol ma risponde con sicurezza quando chiamato in causa.

DIAKITÈ 7

Qualche buon intervento e un'intesa con Bani che lascia intravedere ampi margini di crescita.

BANI 7

Sul gol concede troppo spazio ad Haaland, ma è un peccato veniale in una prestazione comunque positiva. PEDA (dal 46') 7 tanta corsa e una buona visione di gioco.

CECCARONI 7

Attacca e difende con la stessa intensità, dimostrando di meritare la fiducia di Inzaghi. AVENA (dall'80') 7 una passerella di pochi minuti per una serata da non dimenticare.

