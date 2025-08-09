Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-MANCHESTER CITY 0-3. Una festa per il calcio dove il risultato passa in secondo piano
Il Palermo perde come da pronostico contro i fenomeni del Manchester City e torna a casa con un bagaglio di esperienza in più che tornerà utile per le partite che conteranno veramente. Mettere dei voti reali sarebbe ingeneroso visto la caratura di un avversario a larghi tratti ingiocabile, quindi oggi tutta la squadra prende un 7 politico.
GOMIS 7
Non può nulla sui gol ma risponde con sicurezza quando chiamato in causa.
DIAKITÈ 7
Qualche buon intervento e un'intesa con Bani che lascia intravedere ampi margini di crescita.
BANI 7
Sul gol concede troppo spazio ad Haaland, ma è un peccato veniale in una prestazione comunque positiva. PEDA (dal 46') 7 tanta corsa e una buona visione di gioco.
CECCARONI 7
Attacca e difende con la stessa intensità, dimostrando di meritare la fiducia di Inzaghi. AVENA (dall'80') 7 una passerella di pochi minuti per una serata da non dimenticare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA