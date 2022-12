LE PAGELLE DI PALERMO-COMO 0-0. Occasione sprecata per i rosa contro un Como non irresistibile

Il Palermo pareggia al Barbera lo scontro diretto contro il Como disputando una partita dai due volti. Dopo un primo tempo a tratti spumeggiante, nella ripresa gli uomini di Corini vanno in confusione non riuscendo a fare più di cinque passaggi consecutivi. Domenica prossimo contro la Spal in trasferta si gioca un altro scontro diretto.