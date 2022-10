LE PAGELLE DI PALERMO-CITTADELLA 0-0. Rosa senza gioco e senza idee, travolti dai fischi del Barbera

Il Palermo pareggia al Barbera contro un Cittadella che non fa nulla per impensierire i padroni di casa. Rosa con poco carattere e praticamente nulli in fase offensiva dove gli unici tiri arrivano dalla distanza con Brunori, fatta eccezione per un taglio di Valente che finisce addosso al portiere avversario. Sabato prossimo in casa del Modena i rosa potrebbero avere l'ultima chiamata prima di ufficializzare la crisi.