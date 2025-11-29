LE PAGELLE DI PALERMO-CARRARESE 5-0. La squadra di Inzaghi torna alla vittoria con stile travolgendo i toscani

Il Palermo batte la Carrarese 5-0 offrendo un'ottima prestazione con una manovra efficace e veloce. Pohjanpalo mette a referto una tripletta che gli vale il primato nella classifica marcatori. Segre straripante. Le pagelle di Mediagol

⚽️ 29 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 00:05)

Di Giuseppe Donato

Il Palermo travolge la Carrarese 5-0 al Renzo Barbera e torna alla vittoria dopo due giornate. Prestazione caratterizzata da una manovra veloce, una fase difensiva impeccabile, e un attacco cinico e letale per la squadra di Inzaghi che si rilancia in classifica. Prossimo appuntamento domenica alle 17:15 per il posticipo contro l'Empoli.

DIFESA — JORONEN 6,5

Partita di ordinaria amministrazione per il finlandese, sempre pronto nelle uscite e bravo a gestire il pallone, contribuendo anche alla fase offensiva.

BANI 6,5

Gestisce la difesa con leadership e sicurezza, sempre pronto negli anticipi e nelle letture difensive. Oltre alla fase difensiva impeccabile, va anche vicino al gol, al 6' minuto con un inserimento. Dall'83' PEDA, S.V

CECCARONI 6,5

Solita prestazione dell'ex Venezia, gestisce bene la posizione, dà sicurezza al reparto difensivo ed è un valore aggiunto a quello offensivo. Si inserisce spesso nella sinistra, dando anche un apporto fondamentale negli sviluppi della prima rete siglata da Segre. Dal 61', VEROLI 6 Non deve fare granchè, pochi pericoli creati dall'attacco toscano.

BERESZYSNKI 6

Gioca in maniera ordinata con esperienza dando garanzie alla retroguardia.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 7

Dopo due sfide in cui è apparso spento, il classe 2001 si riscatta con una prestazione caratterizzata da tanta corsa e sovrapposizioni. E' un pericolo costante nella fascia destra per la retroguardia della Carrarese, mettendo lo zampino nella terza rete crossando per Vasic, e assistendo a Pohjanpalo con un passaggio preciso nell'occasione del quinto gol. Cavallo pazzo.

RANOCCHIA 7

Rientrato in campo dopo la squalifica rimediata contro la Juve Stabia — squalifica che ha scontato nella gara successiva contro l’Entella — si posiziona come play basso e gestisce con sicurezza il centrocampo, trovando costantemente soluzioni per mantenere il gioco rapido ed efficace

SEGRE 8,5

Prestazione di grande livello per il dottor Segre. Lotta su ogni pallone, segna il gol del vantaggio con un tiro dal limite che supera Bleve e serve a Palumbo un cross perfetto. Straripante. Dall’83 BRUNORI S.V.

AUGELLO 6

Durante la prima frazione pecca di lucidità nelle scelte, spesso sbagliando passaggi elementari. Ma nel secondo tempo scende in campo con un atteggiamento diverso, trovandosi sempre pronto in fase difensiva, e proponendosi nella fascia sinistra.

PALUMBO 8

Il leader tecnico della serata odierna: imprevidibilità, visione di gioco, accellerazioni e tanta qualità. Sfiora il gol al quattordicesimo secondo con un tiro da fuori, e al trentesimo minuto con un tiro a giro ipnotizzato da Bleve. Trova il primo gol in rosanero nell'occasione del 2-0 con un colpo di testa preciso indirizzato nel secondo palo. Dal 61' GIOVANE 6, gestisce il pallone e non rischia particolarmente

ATTACCO — LE DOUARON 6

Sufficienza per il francese che, nei trenta minuti giocati prima di uscire per infortunio, ha lottato su ogni pallone. Dal 33' VASIC 6,5, partita dopo partita la sua crescita diventa sempre più evidente, si inserisce constantemente, pressa, si conquista il calcio di rigore seguentemente realizzato da Pohjanpalo, va vicino in diverse occasioni alla rete. Pecca solo di poco freddezza sotto porta.

POHJANPALO 9

È uno dei migliori attaccanti della Serie B e lo conferma anche oggi. Nel primo tempo non segna, ma fa salire la squadra con sponde preziose, come quella per Segre in occasione del gol dell’1-0. Nella ripresa realizza una tripletta: una rete su rigore e due con inserimenti in area. Prezioso in difesa e letale in attacco. Fuori categoria.