LE PAGELLE DI PALERMO-BARI 2-0. Cambi azzeccati e una grande prestazione portano i rosanero in vetta

Il Palermo vince il suo secondo match consecutivo, convincendo e giocando ad alto ritmo. I rosanero possono godersi una serata da primi in classifica in solitaria. Le pagelle di Mediagol

Mediagol ⚽️ 19 settembre - 23:45

DIFESA — Di Nicholas Barone

Il Palermo vince e convince nel match contro il Bari. La squadra di Inzaghi trova i due gol nella parte finale di secondo tempo, grazie ai cambi azzeccati di Le Douaron, che ha firmato la prima rete, e Gomes, che ha chiuso i conti.

JORONEN 6

Altra partita di ordinaria amministrazione, gestisce bene il pallone tra i piedi e non si fa trovare in affanno sui palloni vaganti in area.

PIEROZZI 6.5

Nonostante il suo range di azione sia più basso oggi, l'ex Reggina disputa una gara di qualità e quantità, in cui riesce a dialogere in modo proficuo con i compagni e a regalarsi più di una volta sortite offensive.

BANI 6.5

Limita al massimo Moncini prima e Gytkjaer poi. Il numero 13 rappresenta una sicurezza, sia in termini di impostazione che di copertura.

CECCARONI 6.5

Molto bene in fase offensiva, scambia bene con Augello e crea tanto. Poco sollecitato in fase difensiva, dove fa comunque il suo rischiando pochissimo.

CENTROCAMPO — GYASI 6

Non un match perfetto quello dell'ex Empoli, che però si fa apprezzare per la sua infinità generosità nella doppia fase. DIAKITÈ (Dal 72') 6.5 fa valere il suo strapotere fisico giocando venti minuti di grande sacrificio in cui vince più volte lo scontro con Dorval prima e Rao poi.

SEGRE 6.5

Sostanza, corsa e leadership. Il valore del calciatore è indubbio ormai da anni, ma il vice capitano non vuole smettere di ricordarci il suo fondamentale apporto alla squadra. Recupera palloni, avvia contropiedi e non sfigura in fase di costruzione. GIOVANE (dall'82') 6 Il ragazzo ha ottime qualità, che in poco più di dieci minuti ha già fatto intravedere, ma ha anche tanta personalità. A trenta secondi dal suo ingresso entra subito nel vivo del gioco, prendendosi un prezioso fallo.

RANOCCHIA 6

Il numero 10 gestisce bene la palla, trovando grandi imbucate per i compagni. Qualche volta, però, sembra un po' nascondersi dal vivo del gioco, anche se questo difetto sta venendo sempre meno a ogni uscita. BLIN (dall'82') 6 Entra e porta equilibrio alla squadra, recuperando un paio di palloni velenosi.

AUGELLO 6

Si passa poco dalle sue parti nel primo tempo, ma riesce a creare pericoli in tutta la fascia. Dialoga bene con Ceccaroni e crea tanti spazi, ma un po' impreciso nei cross.

ATTACCO — PALUMBO 6.5

L'ex Modena ha fantasia da vendere e riesce a creare gioco con pochi tocchi. Sfiora il primo gol in maglia rosanero con una giocata super in pochi centimetri. Non ha ancora pienamente i 90 minuti, ma la sua qualità è imprescindibile. GOMES (dal 69') 7 Il francese entra e gioca una partita di sostanza e qualità, trovando anche un gran gol, il terzo in rosanero.

BRUNORI 6

Il capitano disputa una gara di sacrificio, in cui riesce a muoversi bene tra le linee. Sfiora il gol di testa, impegnando Cerofolini. Un po' di imprecisione in alcuni frangenti, ma il suo apporto è importantissimo per la squadra. LE DOUARON (dal 72') 7.5 L'ex Brest segna un gol di difficoltà elevatissima a pochi minuti dal suo ingresso. Dopo, aiuta in maniera proficua la squadra, prendendo falli e sfruttando la sua innegabile qualità.

POHJANPALO 6

La retroguardia avversaria lo limita come può, non concedendogli spazio. Comunque, trova qualche buona sponda tra cui il grande assist per Gomes.