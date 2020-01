LE PAGELLE DI MEDIAGOL: SAN TOMMASO-PALERMO 1-1. Vaccaro, quante ingenuità! Langella l’unico a salvarsi, attacco abulico

Il Palermo frena in casa del San Tommaso.

La squadra di Rosario Pergolizzi, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie D, conquista soltanto un punto contro i campani, penultimi in classifica. Il gol messo a segno da Langella al 46′ non basta a regalare la vittoria ai rosanero, che si sono fatti raggiungere dagli avversari – in gol con Alleruzzo – a pochi istanti dal termine della gara. Le Aquile salgono a quota 45, ma la pressione del Savoia (impegnato domani in casa del Castrovillari) incombe su di loro.

