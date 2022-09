PAGELLE FROSINONE-PALERMO 1-0. Dai palloni ai palloncini, Moro regala i tre punti ai frusinati

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde in casa del Frosinone per 1-0 con la rete dell'ex Catania Moro dopo una deviazione decisiva di Buttaro, lasciando ai tifosi l'amaro in bocca per una prestazione deludente ma soprattutto per la mancata 'vendetta' di quella famosa finale playoff del 2018. Si torna in campo sabato 1° ottobre per la sfida interna contro il Sudtirol.

PIGLIACELLI 5,5

Sul gol viene beffato dalla deviazione di Buttaro che lo mette fuori tempo, mentre nel resto della partita svolge il suo compitino senza grosse sbavature anche perché il Frosinone non lo mette mai in seria difficoltà.

BUTTARO 6

Colpevole nel gol del Frosinone, oltre che per la deviazione, per il ritardo nella diagonale su Moro che si ritrova solo in area. Nel primo tempo non attacca mai lo spazio, mentre nella ripresa si fa vedere maggiormente in avanti creando più di un grattacapo alla difesa avversaria.

NEDELCEARU 5,5

Sul gol raddoppia su Caso lasciando di fatto Moro totalmente da solo in area nella sua zona di competenza. In partita non trasmette sicurezza al reparto arrivando quasi sempre in ritardo.

MARCONI 5

Anche lui come i compagni di reparto non trasmette sicurezza e va in difficoltà non appena si alzano i ritmi. Sul gol sbaglia tutto quello che può sbagliare. Corini lo fa uscire dopo un tempo per evitare guai peggiori. BETTELLA (dal 45') 6 Difende bene la posizione e si muove molto per fare da elastico tra le linee.

MATEJU 5,5

Penalizzato da un'ammonizione totalmente inventata dall'arbitro per una simulazione di Moro, non garantisce adeguata copertura sulla fascia e aiuta poco la manovra. SALA (dal 54') 5,5 entra sull'1-0 per dare una soluzione in più alla manovra, ma si vede pochissimo.