LE PAGELLE DI FERALPISALÒ-PALERMO 0-3. Rosa indemoniati vincono prima mentalmente e poi nel punteggio

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte a domicilio il Feralpisalò per 3-0 grazie ai gol di Brunori e Floriano e Soleri, e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Domenica davanti a un Barbera ancora una volta tutto esaurito, si dovrà tenere altissima l'attenzione per prendere inutili rischi.

MASSOLO 8

Ancora una volta eroe della serata, para un rigore non irresistibile ma ha la freddezza di guardare il tiro prima di decidere dove tuffarsi. Impeccabile sulle uscite, è ormai una delle certezze (e punti di forza) di questa squadra.

BUTTARO 7

Oltre a dettare ordine in difesa, prova qualche volta la sovrapposizione su Valente dando ampiezza alla manovra. Qualche piccola sbavatura in difesa che però non sortisce danni.

LANCINI 6

Pronti-via un entrata di gomito su Guerra che gli vale un giallo tendente all'arancione e poi un'entrata scomposta in area con un tocco di mani segnalato dal VAR. Al di là degli errori evidenti e innegabili, la sua presenza trasmette sicurezza al reparto. PERROTTA (dal 56') 6,5 appena entra in campo mette in chiaro le sue intenzioni con un'entrata molto dura su Guerra che gli costa l'ammonizione, poi ritorna in carreggiata evitando di esporsi al secondo giallo.

MARCONI 6,5

Svolge il suo compitino con ordine e si muove in sintonia con i compagni di reparto.

GIRON 6,5

Parte fortissimo con un paio di traversoni che avrebbero meritato più fortuna, poi col Palermo in vantaggio mette i remi in barca e si dedica alla fase difensiva. CRIVELLO (dal 67') 6,5 vuole lasciare il segno e cerca più volte la profondità per mettere al centro il pallone del possibile 3-0. Quando si rende conto che è meglio accontentarsi per evitare possibili contropiedi, arretra e si dedica a raddoppiare su tutti i palloni.