Western United, Diamanti: “Continuerò a giocare. Con questa nuova esperienza ho ritrovato passione”

La parola ad Alessandro Diamanti.

L’ex centrocampista di Palermo e Bologna, concessosi ai microfoni ufficiali del campionato di A-League, si è espresso in merito alla sua nuova esperienza in Australia, spendendo belle parole sulla prima annata con il Western United, accennando inoltre al proprio futuro: “A prescindere dalle conseguenze dell’epidemia continuerò a giocare a pallone, finché mi sento fisicamente e mentalmente bene. Dopo tanti anni in Europa questa esperienza mi ha veramente forse ridato una spensieratezza, una passione che in Europa tendi a perderla. Il calcio a parer mio è di buon livello, ci sono giocatori interessanti. È un campionato fisico, competitivo e molto spensierato ed è una cosa che farebbe bene in tutto il mondo. Ho voglia di finire il campionato, la stagione con i miei compagni”.

